Samper Ospina criticaba que el presidente de esa colectividad, César Gaviria, hubiera pasado de criticar a Álvaro Uribe a minarle apoyo a su candidato, Humberto de la Calle, y apoyar a Iván Duque en las pasadas elecciones presidenciales.

Ya vemos por qué Gaviria pasó de gritar “Uribe mentiroso” a impedir la alianza de De la Calle con Fajardo y apoyar a Duque en segunda vuelta: le pagan la acrobacia primero con el nombramiento de su ex mujer como embajada de Egipto y ahora con el de su hija como mincultura 🤢

Según él, esto se lo habrían “pagado” con “el nombramiento de su exmujer en la embajada de Egipto y ahora con el de su hija como Mincultura”.

Samper se refiere a los rumores de que la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, dejaría su cargo próximamente y que quien ocuparía su lugar es Paz Gaviria, tal como lo reseñan algunos medios como el diario La Libertad.

La respuesta de la colectividad sorprendió por la forma de expresarse, echándole en cara el escándalo del Proceso 8.000 del gobierno de Ernesto Samper al sobrino del exmandatario.

Aunque el trino fue eliminado, el propio Samper publicó el pantallazo después y lamentó el nivel de discurso que se manejó en el caso.

El trino alcanzó a despertar reacciones de sorpresa de quienes lamentaron la bajeza de la respuesta, incluso entre militantes del propio partido:

Una cuenta del partido no debería responder así.

Soy Liberal, considero que un partido político no debe responder con burlas y ataques, no respaldo ni me siento representado con esta clase de Tw desde la cuenta oficial de mi partido político.

Invito a la rectificación y no repetición.

— Sergio Murillo C. (@SergioMurillo10) June 26, 2020