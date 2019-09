El mandatario de Bogotá dijo, en entrevista con Blu Radio, que ese lema no tenía un fin publicitario y que él cree que fue producto del “desespero”.

“El eslogan no me lo inventé yo. Se lo inventó nuestro equipo, nuestra directora de comunicaciones, María Helena Romero. No fue publicidad ni nada, yo creo que fue producto del desespero”, dijo e hizo reír a los periodistas.