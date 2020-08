Desde Miami, donde reside desde 2013 cuando recuperó su libertad luego de pagar su condena en ese país, el ‘Tuso’ Sierra habló con Semana sobre el caso que envuelve a Álvaro Uribe.

En varios fragmentos de su conversación, Sierra menciona que Iván Cepeda lo visitó en la cárcel para que hablara sobre el proceso del expresidente:

“A mí me visitaron exactamente la senadora de ese entonces Piedad Córdoba, el senador para ese entonces Rodrigo Lara y el señor Iván Cepeda con otros señores de una ONG. Fui visitado estando preso, en una prisión federal. El doctor Manuel Retureta estuvo presente. Estuvo presente otro abogado del señor Salvatore Mancuso”.

El exparamilitar entrega detalles más adelante y asegura que tanto Cepeda como Córdoba le ofrecieron asilo político a su familia en Suiza o Francia “a cambio de que diera información de los Uribe y de todo lo que sabía de Fuerzas Militares, de políticos”.

Dávila le preguntó si recordaba la conversación que tuvo con ellos y él afirmó que hay actas sobre eso. Luego intervino Manuel Retureta, abogado de Sierra, y añadió:

“Se habló y se preguntó de la familia de Uribe. Sin duda. Lo preguntó la senadora, lo preguntó Cepeda. no Lara. Pero no llegó al punto de decir: ‘Queremos que digas esto y entonces te damos algo’. Si hubiera oído algo así me hubiera sentado con los fiscales”.