Daniela De La Ossa es una patrullera de la Policía Metropolitana de Montería, adscrita a la estación del municipio de Cereté, Córdoba. A través de sus redes sociales denunció ser víctima de acoso laboral y sexual por parte de un superior de la institución.

De acuerdo con su relato, la mujer ya realizó la respectiva denuncia ante la Procuraduría General de la Nación (que suspendió al alcalde de Neiva). “Algunas patrulleras toman la drástica decisión de quitarse la vida, yo no, yo sí voy a denunciar. Ya no aguanto más el acoso laboral y sexual, simplemente porque no quise acceder a pretensiones, a ellos se les hizo fácil decir: ‘Móntensela’, hagan lo que se les dé la gana con ella’”, expresó en el video.

“Quiero dejarles claro que yo pedí mi retiro, quiero dejarles claro que yo no quiero trabajar más en la Policía Nacional a raíz de todos los acosos y todas las vivencias que tuve. No entiendo por qué no me dejan quieta”, agregó.

PATRULLERA DENUNCIA

PATRULLERA DENUNCIA

ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN CERETÉ (CÓRDOBA) Daniela De La Ossa es la Patrullera que denunció el caso ante la Procuraduría General de la Nación. La Policía Metropolitana de Montería anunció que inició las investigaciones del caso.

En la denuncia ante la Procuraduría, De La Ossa habría indicado que por no acceder a los requerimientos, es sometida a discriminación y humillaciones por parte de sus superiores y compañeros de la institución, según indicó El Tiempo.

A la mujer no se le estaría permitiendo utilizar el sanitario de la estación de Policía, tampoco se le permite hablar con nadie y se le niega el derecho a estudiar porque no le dan permisos.

Por otro lado, comentó que le hacen anotaciones por llegar uno o dos minutos tarde a la estación, mientras que otros compañeros llegan a cualquier hora y no pasa nada. También señaló que no está en condiciones psicológicas para portar un arma, pues así lo determinó el área de sanidad de la Policía, sin embargo, es obligada a utilizarla y salir en moto a hacer turnos de vigilancia.

“Tengo conversaciones, tengo videos de todo lo que me está pasando, me obligaron a cambiar el motivo de mi retiro y colocar que tengo nuevos proyectos. Hago un llamado al señor presidente, al director de la Policía Nacional, a Derechos Humanos, a la Procuraduría, a quienes defienden a las mujeres. Ayúdenme, no quiero estar más aquí”, manifestó.

Frente a esta denuncia, la Policía Metropolitana de Montería emitió un comunicado, donde indica que se iniciaron las investigaciones.

