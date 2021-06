El concejal de Ocaña (Norte de Santander) Deiby Alberto Arias Quintero fue capturado por el CTI de la Fiscalía este sábado y el mismo día el partido al que pertenece, el de La U, suspendió su militancia.

Esa colectividad política informó en un comunicado que su comité de ética ya había abierto una investigación el pasado 11 de mayo contra Arias Quintero por los presuntos actos de violencia contra su pareja, Johana Espejo.

“Para el Partido de la U, el comportamiento de sus representantes frente al feminicidio, las agresiones, los abusos, o cualquier otro acto que atente contra la sociedad, y especialmente contra la mujer, tiene CERO TOLERANCIA”, dice el comunicado en otro de sus apartes.

También asegura que ese partido apoya la campaña #NiUnaMás, que se ha venido promoviendo por un colectivo de mujeres que han sido maltratadas y cuyos casos aún están sin resolver.

El caso del concejal ocañero Arias Quintero cobró resonancia nacional cuando su pareja respondió un trino de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que lamentaba el asesinato de una joven en Popayán y pedía a la justicia “avanzar en las investigaciones de este doloroso caso y dar claridad sobre los hechos”.

“Vicepresidenta, yo también fui víctima de intento de homicidio por mi ex pareja el concejal de Ocaña #DeibyArias y no quiero que quede impune. La fiscalía no ha actuado con rapidez ni eficacia en mi caso. Pido apoyo y colaboración”, escribió en Twitter Espejo en ese momento, y etiquetó a la Fiscalía, la Corte Constitucional y al Partido de La U.

Después de que Espejo hiciera público su caso, el concejal Arias Quintero la denunció a ella por tres rasguños que se llevó en la pelea que sostuvieron.

