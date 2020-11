green

El senador Armando Benedetti anunció hace unos días que, tras salir del partido de La U, se uniría al partido Colombia Humana, que lidera el también senador Gustavo Petro.

Dicha decisión ha desatado muchas críticas hacia el político barranquillero y hasta tuvo un encontrón virtual con el periodista Daniel Samper Ospina.

Para responder a las acusaciones, Benedetti acompañó a Vicky Dávila en su programa de Semana. Allí, la periodista le preguntó “¿Cómo pudo caber en el uribismo, el santismo y el petrismo?”.

Él, aclarando que iba a ser una respuesta jocosa, respondió sin sonrojarse: “Déjeme contestarle, un poco, mamando gallo. Yo soy como Neymar. Él no se la pasa llamando al Liverpool, al Manchester United ¿oigan yo puedo jugar allá? No, a mí me llaman y me preguntan si puede jugar en algún equipo”, expresó.

Luego complementó: “Yo juego en el uribismo, en el santismo o donde tú quieras, pero siempre y cuando yo no llegue a cambiar o a negociar mis ideales en ciertos temas”.

La bienvenida a Benedetti

Dos de las líderes del partido Colombia Humana ya le dieron la bienvenida al senador Armando Benedetti. Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, celebraron la llegada de Armando Benedetti a esa colectividad.

Benedetti fue expulsado de La U

En una notificación revelada por La W se conoció que tanto Benedetti como Roy Barreras fueron expulsados del partido de La U.

El argumento para dejar de apoyar al senador barranquillero es una violación al “régimen de la ley 974 de 2005 y los Estatutos del Partido por incumplir los deberes que conlleva la actuación en bancada”.

El senador Benedetti confirmó esta información y aseguró que ahora se podía unir a la colectividad que él quisiera, pues aún está dentro de los plazos establecidos si desea aspirar a la reelección para las próximas votaciones al senado.