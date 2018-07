La amenaza a la profesora Deyanira Ballesta quedó registrada en un audio en el que un hombre, que se identifica como Carlos Mario, la insulta y le dice que si no se va de la población la declara “objetivo militar”.

“Necesito darle un comunicado. Que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva. Por el bien suyo y el de su núcleo familiar…”, dice el hombre, al tiempo que la profesora le reclama porque siente que la está amenazando.

“No me grite, que no soy su sirvienta… ¿Yo, qué mal le he hecho? ¿El hecho de trabajar y haber elevado un centro educativo a institución, es malo? Yo no le veo cuál es el problema”, explica la docente.

Pero al notar que la mujer no manifiesta miedo en la conversación y que, además, se muestra desconfiada por saber quién la está llamando, el hombre eleva el tono de voz y prosigue con la intimidación:

“Señora, a mí no me hable así si no quiere morirse. No me estrese, que le estoy hablando de buena forma. Le vengo a dar un comunicado, si no lo quiere recibir y me va a poner peros y me va a decir cómo tengo que hablar y qué tengo que decir, entonces qué pena con usted señora Deyanira Ballesta, se tiene que ir de esta región o la asesino, usted sabe que nosotros acá asesinamos a quien se nos dé la gana, ¿me entendió?”, dice ‘Carlos Mario’.

En la conversación, difundida en redes sociales y medios regionales, el hombre le advierte a la profesora de las consecuencias que deberá afrontar si decide permanecer en la escuela: “Hágame un favor y váyase de la región, o yo mismo le comunico a las personas encargadas de la educación de aquí que si usted se queda aquí en la región pues la van a tener que recoger muerta, porque usted en una persona grosera. Para ser una educadora es una persona que no sabe hablar”.

De inmediato, la docente le dice que si ella le alzó la voz es porque la está amenazando, y porque él le gritó.

“Yo no tengo por qué darle explicaciones. Coge sus gran hijue… cosas y se va de la región. ¡Me hacen el favor y van por esa hijue… Si tienen que matarla, mátenla!”, es la orden con la que el hombre cierra la conversación.

El Colombiano consultó al personero de San Pablo, Carlos Nuevo Torres, sobre las intimidaciones a la docente, y la respuesta fue que las autoridades son las encargadas de validar la certeza de esas amenazas, ya que su función es “tomar la declaración como personería y activar la ruta”.

El medio regional explicó que según fuentes de inteligencia militar la voz del hombre que se identifica como ‘Carlos Mario’ es, al parecer, la de un comandante del grupo narcoparamilitar ‘Clan del Golfo’, que delinque en el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio.

De todas formas, la profesora Deyanira se fue de la región y desde la terminal de transporte dijo, en Noticias Caracol, que abandona su escuelita porque teme que la asesinen, y no porque haya robado ni hecho mal a nadie.

La Policía le dio acompañamiento mientras se establece si le brindan o no protección.

Al conocer las amenazas de las que es víctima la profesora, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se pronunció a través de un escueto comunicado y pidió garantías de seguridad por parte del gobierno.