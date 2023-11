En medio del seguimiento al secuestro del papá de Luis Díaz, un hombre tiene un papel clave desde que se conoció que el Eln es el responsable del rapto que se presentó el pasado sábado 28 de octubre.

‘Juan Carlos Cuellar’, con miras a la posible liberación de Luis Manuel Díaz, es un nombre que tiene una importancia en medio de ese proceso con el grupo guerrillero y que ha estado en la mira desde hace varios años.

De ahí surge la pregunta: ¿Quién es ‘Juan Carlos Cuellar’? Tulio Gilberto Astudillo Victoria, su nombre real, es un exintegrante del Eln y es gestor de paz en medio de los diálogos del Gobierno colombiano con esa guerrilla.

“El Ejército de Liberación Nacional va a liberar al papá del señor Díaz lo más pronto posible”, escribió ‘Cuéllar’ sobre el padre del futbolista, poco después de la revelación sobre los responsables del rapto.

El hombre apareció como vocero luego de que se conoció el supuesto plan que habría para la eventual liberación, días después de que se llevó a cabo el secuestro en las calles de Barrancas, en La Guajira.

La figura de ‘Cuellar’ llegó hasta la prensa de Inglaterra, donde hablaron sobre el “cinismo” del Eln, luego de las declaraciones que dio el mencionado gestor de paz sobre el caso.

Cabe aclarar que él no integra el Comando Central (COCE), máximo órgano de dirección colegiada de ese grupo guerrillero, al que Gustavo Petro responsabilizó por la integridad de Luis Manuel Díaz. El gestor de paz incluso tuvo la defensa de Álvaro Uribe años atrás.

El expresidente de Colombia se refirió al exintegrante del Eln en 2020, en medio de un cuestionamiento que hizo en contra de la extinta guerrilla de las Farc durante el Gobierno de Iván Duque.

“Ojalá liberen a ‘Francisco Galán’ y a ‘Juan Carlos Cuéllar’ […], no hay proceso con el Eln pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el Eln actual”, escribió en ese momento.