La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en entrevista para Confidencial Colombia explica los motivos por los que se opuso al cese al fuego decretado por el presidente Gustavo Petro.

¿Qué le pareció la orden que dio el presidente Gustavo Petro para que se levante el cese al fuego con el Clan del Golfo?

Hay que celebrar que lo hayan levantado porque fue ridículo haberlo decretado. No se puede entrar a una negociación arrinconado las Fuerzas Militares de Colombia, permitiendo que los violentos se tomen el país. A la gente le ha tocado estar bajo el yugo del Clan del Golfo porque resultó siendo solamente un cese unilateral. Yo creo que eso no solamente era inconstitucional -era ilegal- porque estos criminales no tienen voluntad de paz, a ellos hay que someterlos y cuando lo estén, ahí si negocia.

¿Era válido decretar un cese al fuego con el Clan del Golfo?

Yo creo que no, mi interpretación sobre los ceses al fuego es que solamente podrían surgir en medio de una negociación que hoy no existe, y no puede existir por una razón básica, y es que no hay Ley de Sometimiento. Usted no puede empezar una negociación sin Ley de Sometimiento y por tanto cese al fuego era completamente ilegal.

¿Las características del Clan del golfo dan para un cese al fuego?

Lo que sucede es que quieren negociar con todos los mafiosos, pero eso es precisamente la discusión, mi opinión es que usted no puede claudicar, ni siquiera por decisión del presidente. Una de las obligaciones del Estado es con la seguridad y esta no es potestativa, no es que se pueda o no se pueda. La seguridad se tiene que brindar todos los días.

¿Qué pudo suceder para que el país esté de nuevo en medio de una fuerte ola de violencia?

Desde que al Gobierno hizo esos ceses al fuego bilaterales -que en realidad son unilaterales-. las Fuerzas Militares se quedaron quietas, y por otro lado no se combaten las drogas ilegales, y cuando usted no combate la droga, lo que tiene es un montón de plata que está al servicio de la criminalidad y esta se utiliza para asesinar, para tomarse vías y pueblos. Lo que está viviendo el país es la ausencia de una política antidrogas.

El hecho de que la fuerza pública entre a combatir podría ayudar elevar los índices de violencia

Usted puede creer que porque usted no está haciendo nada y que todo el mundo está quieto, se disminuye la violencia, pero lo que usted está es dejando que los grupos ilegales controlen el territorio y que los ciudadanos en vez de vivir bajo el estado de derecho que debe propiciar Colombia, vivan bajo el estado de los grupos que imponen su ley.