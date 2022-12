En horas de la mañana de este sábado, se conoció que el niño que iba a bordo del vehículo atacado en la Avenida Boyacá con calle 116, por presuntos sicarios, falleció cuando era atendido en la clínica Shaio.

(Vea también: ‘Pescadito’, el temido capo de ‘Los Camilo II’ vinculado a 50 homicidios en Bogotá)

El menor, al parecer, resultó herido de bala en la cabeza, y a pesar de las maniobras médicas no logró sobrevivir.

Las autoridades señalaron que la camioneta atacada a tiros es una Jeep Wrangler Sport, modelo 2018, que pertenece a Jhon Freddy Rojas Peña, el papá del niño.

Se pronunció el padre del niño asesinado en ataque sicarial en Bogotá

Poco después de conocer el fallecimiento del menor de edad, El Tiempo divulgó un audio grabado por Rojas Peña en el que indica desconocer por qué él y su familia fueron atacados de esa forma.

“El día de ayer, sobre las 4 de la tarde, sufrimos un atentado y mataron a mi hijo. No sabemos por qué. Nosotros somos personas trabajadoras que llegamos a Bogotá para salir adelante. Él era un niño que solo tenía 7 años y que se dedicaba a estudiar”, inició narrando el hombre.

Asimismo, dijo que ellos se dirigían hacia el departamento de Santander para celebrar el Año Nuevo cuando fueron interceptados por los criminales.

Además, contó que él fue candidato en Bogotá y que, actualmente, se dedica a las cobranzas. “Yo fui candidato al Concejo de Bogotá por el Polo, en el año 2018, y tengo una empresa de cobranzas. Solo me dedico a eso”, detalló.

(Vea también: Ladrones, con arma de fuego, robaron la camioneta de una familia mientras la parqueaban)

Y aunque la Policía Metropolitana de Bogotá dijo estar investigando el caso, Jhon Freddy Rojas aseguró que no ha recibido apoyo por parte de las autoridades. “Desafortunadamente, no hemos tenido el acompañamiento de ninguna entidad gubernamental, ni de la Policía. Toda mi familia está en peligro, porque aún no sabemos cuáles eran las intenciones finales”.

“Estamos a la espera de que se haga justicia y que encuentren a las personas que acabaron con la vida de mi hijo y, prácticamente, con la vida de toda mi familia”, concluyó el hombre.