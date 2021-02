Para don Luis Alonso Colmenares, la decisión del presidente Iván Duque no tiene ningún problema. Sin embargo, también se debe prestar atención al problema de empleo que viven los colombianos en diferentes ciudades.

En la publicación, don Luis Alonso Colmenares también pidió que a los venezolanos que se van a legalizar en Colombia no les expidan cédula, entre otras cosas, para que “no alteren resultados electorales”.

Este es el trino del también padre del concejal Jorge Colmenares:

Discúlpeme.

No veo problema que por razones humanitarias @IvanDuque le dé estatus de protección temporal a Venezolanos.

Pero hay muchos nacionales colombianos sin empleo y con hambre.

Y que no les expidan cédula para que no alteren resultados electorales.#LaOpinionDeColmenares https://t.co/qZd0fYa8Zi

— ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) February 9, 2021