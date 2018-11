Luego de que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y la Cancillería de Colombia desmintieran le versión de la periodista brasileña, esta ofreció nuevas declaraciones.

Colombo mencionó, en su más reciente entrevista con Yolanda Ruiz, que durante la conversación se habló de que “si Brasil da el primer paso, en relación a algún tipo de intervención ya sea militar o humanitaria en Venezuela, el Gobierno colombiano seguiría sus pasos”.

Aunque, la periodista, no mencionó concretamente que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, sea el que le haya dado la información, sí dio pistas que llevan a pensar que es él.

De acuerdo con un confidencial de la revista semana, Colombo asegura que no puede decir exactamente quién es el alto funcionario que está involucrado en los hechos, pero “ustedes están haciendo el ejercicio periodístico y de investigación bastante bien […] fue un alto funcionario colombiano en Estados Unidos”.

El pasado 31 de octubre, Francisco Santos, desmintió que hubiera sido él quien dio las declaraciones. “Jamás he hablado con esa periodista y por supuesto no he planteado ni ante ella ni ante absolutamente nadie semejante despropósito. Sin lugar a dudas esa es una fake news que merece ser rechazada y señalada por todos”, dijo en una entrevista con Los Irreverentes, citada por Semana.

Finalmente, el canciller Carlos Holmes Trujillo señaló, citado por la F.m. que los funcionarios del servicio exterior están obligados a obtener permiso previo del Ministro para hablar con medios de comunicación y quien viole esta disposición “será sujeto, una vez comprobada la violación, a las sanciones correspondientes que pueden incluir el retiro del cargo”.