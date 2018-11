View this post on Instagram

Esta es “La Ciudad Perdida”, una zona arqueológica que algunos llaman el Machu Picchu De Colombia. Fue “descubierta” en 1973 después de más de 400 años de estar ocultas entre la selva. La historia del lugar y de la zona es increíblemente interesante. Solo hay una forma de llegar a ella: caminando (o en helicóptero sí eres príncipe de algún país rico). El viaje completo dura 4 días (pueden ser menos o más dependiendo de tu estado físico). La caminata es exigente y agotadora pero el sitio y el camino tienen un misticismo muy particular que fascina a unas 150 personas que lo inician todos los días (90% de ellos europeos) que están dispuestos a caminar entre rios, lodo, arena, caminos milenarios y comunidades indígenas, dormir en precarios campamentos y aguantar jornadas de hasta 8 horas con empinadas subidas y bajadas para vivir esta experiencia. Vale completamente la pena. #axm #axmcolombia #colombia #travel