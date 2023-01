La guerrilla del Eln aseguró que la negociación de paz con el Gobierno colombiano está “en crisis”, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de un alto al fuego bilateral que esa guerrilla no reconoce, porque no fue acordado en los diálogos que se llevan a cabo en Caracas, Venezuela. Otty Patiño, quien es el jefe de la negociación de paz del Gobierno en la mesa de diálogos con el Eln, habló en Mañanas Blu y aclaró que, para él, esto no es más que un malentendido.

(Lea también: Eln dice que diálogo con Gobierno está en crisis, por declaración sobre cese al fuego)

“La mesa está en modo pausa, de tal manera que hablar de una crisis en la mesa de negociación es inadecuado. Por supuesto es una pausa demasiado larga, han ocurrido cosas y el Eln está reclamando que se terminen de hablar de los temas que quedaron pendientes en el primer ciclo y desde luego también mirar lo del cese al fuego. Para eso se necesita apresurar y acabar con ese modo pausa, que desafortunadamente con las condiciones que nos puede brindar México no es posible que se haga demasiado rápido allá y se debe buscar otra manera”, señaló.

Las alarmas se encendieron el pasado 2 de enero, cuando la guerrilla desmintió haberse sumado al cese el fuego bilateral de seis meses anunciado por Petro y que incluía a cinco grupos armados ilegales: el Eln, dos disidencias de las Farc y dos bandas paramilitares. Patiño se refirió si el anunció le fue consultado por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

“Entiendo y así lo interpreto, que el Gobierno suponía y ante el reclamo que planteó ‘Antonio García’ de que el ELN había declarado un cese al fuego unilateral y que el Gobierno no había respondido ante eso, entonces una declaratoria bilateral iba a ser bien recibida. Desafortunadamente no fue así y creo que también la denominación de hablar de un decreto de cese al fuego cuando no había un acuerdo me parece que, en términos de ahorrar palabras, hubo una falta de lectura del cese al fuego”, señaló.

Tras el anuncio del cese al fuego, Patiño aseguró que no se presentaron cambios por parte del Gobierno en la mesa de negociación, pero resaltó que las pausas en este tipo de negociación no son buenas. Además mencionó si convocaron una reunión con el Eln antes del inicio del segundo ciclo de negociación.

Lee También

“Estamos procurando que haya una conversación previa para completar los faltantes que quedaron en el primer ciclo y también para redactar los ajustes a la agenda de negociación que no alcanzamos a aprobar y también para el cese bilateral. Creemos que hay buen ambiente para eso… un cese al fuego no se puede hacer de ‘totazo’ hay cosas que afectan la población civil y que básicamente son hostilidades y habría que determinar qué es el cese al fuego y se tomarían medidas”, enfatizó.

Finalmente, el jefe negociador del Gobierno con el Eln se refirió al cambio de sede y fecha para el segundo ciclo, pues en un principio se tenía pensado a México.