El Eln indicó en su comunicado que el Gobierno incumplió con el acuerdo de hacer anuncios conjuntamente a la opinión pública.

(Vea también: “A los 3 meses de ser presidente, se acaba el Eln”: video con promesa de Petro en campaña)

Eso, luego que el presidente dijera, el 31 de diciembre, que cinco grupos armados se iban a sumar al cese bilateral al fuego, entre ellos el Eln.

El grupo subversivo desmintió a Petro y aseguró que no participaría en esa iniciativa de paz, por lo que el Ministerio de Defensa reactivó la ofensiva militar.

“Crisis” en diálogos entre Gobierno de Gustavo Petro y Eln

El grupo al margen de la ley indicó que espera darle continuidad al segundo ciclo, pero antes se deben arreglar las dificultades que se crearon en la mesa de negociación.

“Se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la mesa”, escribió el Eln, según la emisora.

Lee También

Considera que el Gobierno “no cumple con los procesos de discusión de la mesa [de negociación] y toma medidas unilaterales y las hace públicas”, lo que pone en “crisis” el desarrollo de los diálogos de paz, agregó.

(Vea también: “No es cierto”: Gustavo Petro habla de plata para cambiar aviones de la Fuerza Aérea)

Recordó que en el comunicado de la semana pasada advirtió que “el cese el fuego bilateral, es un tema que está pendiente discutir y sobre el cual aún no tenemos ningún acuerdo” y sobre el anuncio que hizo Petro dijo: “Las imposiciones unilaterales atentan contra los diálogos”.

“El Eln no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”, indicó el grupo armado.

(Vea también: ‘Timochenko’ saca pecho y se ofrece para negociar con Eln: “Urge detener las hostilidades”)

Los diálogos de paz tuvieron un primer ciclo que se efectuó en Caracas y se espera que el segundo comience el 20 de este mes en México.