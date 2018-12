La orden de captura fue dictada el pasado 7 de diciembre por un juez de garantías de la capital del Cesar, cuyo Departamento de Policía es el que está envuelto en este escándalo que ventiló la teniente Kelly Johana Sierra Pineda, que acusa a Merchán Prieto, informó Caracol Radio.

Este miércoles trascendió que, a su vez, Merchán Prieto denunció a Sierra Pineda por injuria y calumnia. Sin embargo, la oficial dijo a ese respecto en El Espectador: “Luego de mi denuncia, el capitán interpuso otra por injuria y calumnia y me citaron a una audiencia de conciliación. Yo me presenté y dije que no iba ni quería conciliar. Para mi sorpresa, ni el capitán ni su abogado se presentaron y por eso se cerró la investigación”.

El que se haya expedido la orden de captura confirma que Merchán Prieto está evadido de la acción judicial y no está de vacaciones, como se había dicho inicialmente desde el pasado 23 de diciembre, cuando la teniente Sierra Pineda decidió hacer público su caso ante la inoperancia de la Policía en relación con su denuncia.

De hecho, por esta razón, la Procuraduría General, ejerciendo su poder preferente, le quitó a la Policía la investigación del caso y asumió las indagaciones por ese escándalo que tuvo lugar en el Departamento de Policía de Cesar.

La Procuraduría también ordenó una visita de sus investigadores al casino de oficiales en el comando de la Policía del Cesar en Valledupar, y pidió la relación de los capitanes que participaron en la despedida de fin de año el 23 y el 24 de noviembre, así como el listado de asignación de habitaciones de esos oficiales.

El Ministerio Público pidió, así mismo, un informe detallado sobre la actuación del comandante y el subcomandante de la Policía Cesar, y después de hacerse pública la denuncia de la teniente, también se requirió las copias de las copias de seguridad, las minutas, las órdenes de servicio desde el 22 hasta el 26 de noviembre pasados, informó Blu Radio.