Colombia amaneció conmocionada este sábado por el asesinato la víspera del alcalde de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez, en medio de un recrudecimiento de la violencia enquistada especialmente en el departamento del Cauca.

Distintos sectores del país condenaron el asesinato de Abonía Rodríguez, ocurrido la noche del viernes en el caserío de Pavito, ataque en el que también resultó herido un escolta del mandatario, al igual que la masacre de cinco indígenas ocurrida pocas horas antes en el resguardo de Canoas, de la localidad de Santander de Quilichao, también en el Cauca.

La ola de violencia e inseguridad ha ocasionado una lluvia de críticas al presidente colombiano, Gustavo Petro, pidiendo medidas concretas que permitan hacer realidad su programa bandera, la “paz total”.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó esta semana que entre enero y noviembre de este año recibió 214 denuncias de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó 69.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que entre enero y noviembre fueron asesinados 163 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 30 de ellos en el Cauca.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este año han sido perpetradas 93 masacres en Colombia y entre el 16 y el 22 de diciembre han ocurrido 11 hechos violentos en el Cauca, entre ellos la masacre de los cinco indígenas y el asesinato del alcalde de Guachené.

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, condenó hoy su condena por el asesinato del alcalde de Guachené y llamó a frenar la ola de violencia.

“Expreso mi absoluto rechazo al asesinato del alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez. Es imperativo frenar la violencia en el departamento y avanzar hacia la consolidación de la paz en los territorios”, manifestó Ruiz Massieu en su cuenta de X.

Entre tanto, el presidente Petro señaló en redes sociales: “Repudio el asesinato del alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez”.

El senador Humberto de la Calle, que fue el jefe del equipo negociador del Gobierno en el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, también condenó el asesinato y aseguró que Abonía Rodríguez, que hace poco “clamó sin éxito contra la inseguridad en su tierra, ahora cae asesinado. No hay derecho”.

“Hemos convertido el homicidio en parte del paisaje”, añadió De la Calle.

Entre tanto, el excandidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que “el Cauca no se merece esta violencia, no hay derecho”, al tiempo que aseguró que “el Gobierno no ha sido capaz de responderle a un pueblo que lo apoyó mayoritariamente” en las elecciones presidenciales de 2022.

A los anteriores pronunciamientos se sumó el de la Federación Colombiana de Municipios, que pidió al Gobierno de Petro que los culpables sean llevados a la justicia prontamente.

“Desde el año 2011, hace ya 12 años, no era asesinado un alcalde en ejercicio de sus funciones por culpa de un grupo al margen de la ley”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro.

El funcionario subrayó: “nos urge que la paz total, que tanto ha anunciado el Gobierno, sea una realidad en todas las regiones del país” y que esos hechos “no se repitan”.

En esa dirección, el Consejo Gremial Nacional (CGN), que reúne a 32 de los sectores más representativos del país, pidió al Gobierno y a la Fiscalía “priorizar las acciones que permitan dar con los responsables de los asesinatos que enlutan a las familias del norte del Cauca” que cobraron la vida de Abonía Rodríguez, de un profesor y su familia y la de otros dos jóvenes más, en referencia a los cinco indígenas también asesinados ayer.

Por último, los gremios y empresas del Cauca y su vecino Valle del Cauca exigieron al Gobierno “que de una vez por todas tome medidas certeras y eficaces para que pare la violencia en el norte del Cauca”.

“La situación de violencia no da tregua como lo hemos venido denunciando. El departamento del Cauca requiere de acciones urgentes que de verdad lleven a garantizar los derechos de la población civil que en él habita, especialmente el derecho a la vida”, dijeron en un comunicado.

