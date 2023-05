Una de las razones que ocasionó la salida del general Henry Sanabria de la Policía Nacional fue su presunta influencia religiosa en algunas prácticas dentro de la institución, las cuales él mismo destapó en una entrevista con Semana hace algunos meses.

En aquel momento, Sanabria contó que una de sus armas para perseguir delincuentes ha sido la religión, pues no solo es muy creyente, sino que le ha dado resultados, a través de exorcismos que le terminaron dando efecto, según él.

“He estado en los exorcismos desde 2007. ¿Qué es el exorcismo? Es un ministerio de la Iglesia que significa básicamente el actuar contra la acción del diablo en su poder extraordinario”, dijo en la mencionada entrevista.

Ahora, con el nuevo director William René Salamanca, las cosas empezaron a cambiar. Precisamente, concedió una entrevista con el citado medio y se refirió a este tema, aunque negó tajantemente que algo así existiera: “No. Nunca en 38 años de mi primer ciclo como policía participé ni fui testigo de un exorcismo. Pero siguiente pregunta […] Nosotros no requerimos del exorcismo. Tenemos una Policía muy capacitada y entrenada. La inteligencia policial colombiana es de las más reconocidas del mundo”.

Además, Salamanca reveló que Sanabria dejó casi que despejada la oficina del nuevo director, algo que le sorprendió: “Él se llevó todo. Encontré solamente el bastón del director de la Policía, el bolígrafo del director general y los símbolos institucionales”.

Incluso, contó lo que hará con las imágenes religiosas que supuestamente están regadas por toda la sede de la institución: “No he recorrido el edificio de la Policía porque no he tenido tiempo. Pero insisto en que hay libertad de culto”.

Finalmente, Salamanca recalcó que él es muy creyente, pero eso no influirá en sus decisiones: “Soy un convencido de que la Policía tiene que ser garante de la libertad. Sobre eso no tengo nada que decir diferente a que el pueblo colombiano tiene una Policía que respeta la libertad de culto”.