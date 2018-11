Este audio se suma a un primer diálogo revelado por Noticias Uno el pasado 12 de noviembre, en el que se supo que el ahora fiscal General de la Nación sí sabía de las irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol antes de llegar a dirigir la Fiscalía.

En este nuevo audio entre Pizano, que para 2015 (año en que fueron grabadas las conversaciones) figuraba como ‘controller’ en la concesionaria, Néstor Humberto Martínez le discrimina 8 delitos “que se han cometido” de acuerdo con las irregularidades que Pizano le detallaba a Martínez.

Este es un aparte de la conversación, que dura más de 40 minutos, revelada por El Espectador:

Jorge Enrique Pizano: ¿Jodido o qué?

Néstor Humberto Martínez: Jodido… ¿Qué ha hecho?… Mire todos los delitos que se han cometido.

Jorge Enrique Pizano: ¿Eso es de lo mismo?

Néstor Humberto Martínez: Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado… peculado por apropiación.

Jorge Enrique Pizano: El del abuso de confianza es lo que más me…

Néstor Humberto Martínez: Asesorías contratadas por la Concesionaria Ruta del Sol.

Néstor Humberto Martínez: Ahí estamos avanzando mucho, pero si tiene algo…

Jorge Enrique Pizano: Como me dijiste, yo te voy trayendo cositas.

Sin embargo, en una conferencia de prensa dada por el fiscal General este viernes, el mismo día que se conoció el audio divulgado por El Espectador, Martínez afirmó que ese listado de delitos se trataba de la lectura de un concepto de una asesoría jurídica que había solicitado, e insistió en que él nunca calificó delitos.

Con estas declaraciones, Martínez se estaría contradiciendo puesto que luego de la denuncia de Noticias Uno dijo que no conocía de la existencia de delitos en este caso de la Ruta del Sol, motivo por el que no denunció nada en su momento alegando que, primero, no estaba obligado como ciudadano a denunciar y segundo, porque nunca tuvo la certeza de que se estuviera cometiendo delitos.

Entretanto, El Espectador anuncia que revelará otra grabación en la que “se oye a Pizano informándole a Néstor Humberto Martínez de reuniones entre directivos de la concesionaria Ruta del Sol y Federico Gaviria, quien también está tras un principio de oportunidad y Luis Bernardo Villegas, exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno, a quien Gaviria echó al agua en el escándalo de Odebrecht y fue llamado a interrogatorio”.

¿Seguirá Néstor Humberto Martínez dando entrevistas y convocando conferencias de prensa para aclarar cada nueva revelación?