La más reciente discusión entre Claudia López y Carlos Fernando Galán comenzó el pasado jueves cuando la candidata ‘verde’, a través de su cuenta de Twitter, publicó un fragmento de una entrevista en el programa Pregunta Yamid. En su trino, López aseguró que Galán y Miguel Uribe apoyan el POT de Peñalosa y que dentro de sus propuestas está que “Bogotá tenga un metro y 15 Transmilenios”.

La exsenadora agregó que, de ser elegida alcaldesa de la capital, invertirá los recursos de movilidad en una Red Metro y llevará la primera línea a las localidades de Suba y Engativá.

#SiUnaMujerGobernara a Bogotá no gastaríamos los recursos de movilidad en 15 Transmilenios como quiere Peñalosa en su POT y como proponen Galán y Uribe sino que invertiríamos en una Red Metro y llevaríamos la primera línea a Suba y Engativá pic.twitter.com/50TtlyuERY

Galán le respondió a López y desmintió que estuviera a favor del POT de la actual administración. Recordó que ha dicho en varias oportunidades que la capital no se puede obsesionar con Transmilenio y dijo que no es serio hacer campaña con mentiras.

Claudia, le pido el favor de que corrija esa información. He sido absolutamente claro en decir que “no podemos seguir obsesionados con el Transmilenio”. No estoy de acuerdo con esa cantidad de troncales en el POT. No es serio hacer campaña con mentiras sobre los otros candidatos. https://t.co/HWACQiBKpQ pic.twitter.com/r91eCsfIJG

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 12, 2019