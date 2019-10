Preciso cuando López empieza a caer en las encuestas contra Carlos Fernando Galán, Antanas Mockus, uno de los aliados más importantes de la candidata por su influencia entre los ciudadanos (fue el segundo con más votos en las pasadas elecciones legislativas), sufrió una hernia discal a nivel lumbosacro y lumbar, por lo que su esposa, Adriana Córdoba, radicó una solicitud para que le alargue la incapacidad médica al senador, por un mes más, informó CM&.

Eso no solo significa que el congresista no volverá al Senado, sino que además no podrá acompañar a López en la recta final de la carrera por la Alcaldía de Bogotá, como lo esperaban los dirigentes del partido, según el informativo, para “dar fuerza” a la candidatura de López.

Y es que las últimas encuestas muestran que la intención de voto de los bogotanos se está inclinando hacía el lado de Galán; cuando hace un par de meses, Claudia López tenía una amplia ventaja sobre sus contrincantes.

Ejemplos de ello son el sondeo más reciente de Datexco, hecho para La W, que mostró que Galán tiene más de 10 puntos porcentuales que López; el del del Centro Nacional de Consultoría, para CM&, que arrojó que el independiente superó a la aspirante de los ‘verdes’ por 8 puntos, mientras que la medición de Yanhass, para La FM, dijo que Galán tenía una ventaja de 6 puntos.

A eso se le agrega que López también ha dejado de figurar con otro de sus mayores aliados, y uno de sus padrinos políticos que, incluso, la quiso como fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales pasadas: Sergio Fajardo.

El antioqueño, que fue el candidato presidencial más votado en Bogotá, no ha vuelto a acompañar a López en su campaña, pese a que en un principio anunció que estaría respaldando a la exsenadora, para que remplazara a Enrique Peñalosa.

Ahora, a la exsenadora le quedan menos de 20 días para revertir lo que los resultados de las últimas encuestas han arrojado para poder llegar al Palacio Liévano. Lo seguro es que no lo podrá hacer con la colaboración (por lo menos cercana) de Mockus.