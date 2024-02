Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

En la estación Estadio, un vendedor ambulante y una persona que cantaba en el articulado iniciaron una discusión que terminó en riña y ocasionó una víctima mortal.

En medio de este lamentable hecho ocurridos en horas de la noche, se destaca la reacción del conductor, quien, ante los gritos de los otros pasajeros, detiene el vehículo y así, la patrulla pudo atender este caso de manera rápida.

Tras este hecho, las autoridades anunciaron rigurosidad para velar por la seguridad en el MÍO, esto junto a los 105 uniformados.

Sin embargo, la queja de los usuarios aumenta al evidenciar el estado de las estaciones. Hasta la fecha, ya son 26 las víctimas fatales que han dejado las riñas.

Actualmente, en doce estaciones del trasporte masivo de la ciudad se están realizando adecuaciones para su recuperación:

“Vamos a hacer adecuaciones totales de estas fachadas con elementos más robustos contundentes hacia los actos vandálicos. Se van a mejorar los elementos de cierre lateral de fachadas con láminas de acceso estructural, ya no pernadas sino soldadas. Las puertas de vidrio glass que no funcionaban para el acceso a los buses, se van a remplazar por unas puertas cortinas que permitan cerrar en las horas de no operación en las estaciones, dándole así un tema de seguridad”.