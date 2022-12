La sorpresiva noticia fue anunciada en las últimas horas y eso ha provocado que varias personas protesten y se manifiesten frente a la sede de la institución educativa que queda en la calle 5 con carrera 70c, muy cerca de la Av. Américas.

El Gimnasio Psicopedagócio María Isabel es uno de los colegios populares del barrio Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, por su gran crecimiento en infraestructura y la gran capacidad que tenía para los niños del sector.

Las razones de su cierre no se conocen, pero sí las protestas de los profesores que ahora deberán buscar nuevos rumbos y de los padres de familia que tendrán que buscar otras instituciones educativas en el sector para los niños y jóvenes del sector.

En total, son más de 400 personas las que están actualmente vinculadas a esta institución educativa que tiene un poco más de 24 años de existencia y que ha sido reconocida hasta por la Alcaldía de Bogotá en varias oportunidades.

Lo que más sorprende es que en la web de la institución se publicaron los links para que las personas interesadas en matricularse para el 2023 lo hicieran, pero de un a otro anunciaron que ya no lo harían. Ellos tenían cupos para pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media.

Eso provocó que los estudiantes, profesores y más personas salieran a protestar al frente de esta institución, pero, hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial.

Cierre de colegio en Bogotá: Secretaría de Educación se pronuncia

Edna Bonilla Sebá, la secretaria de Educación de Bogotá, dijo no tener conocimiento oficial sobre este tema, pero sí hay un conducto regular que las directivas del colegio no habrían cumplido.

“Yo conocí la información el día de ayer (30 de noviembre) y la primera aclaración es que lo supe informalmente, no formalmente. Nosotros, formalmente, no tenemos esto. Es un colegio en la localidad de Kennedy que les informó ayer a los padres que no iba a continuar prestando sus servicio educativo”, dijo en Noticias Caracol la funcionaria.

Ella contó cómo debe ser ese proceso para que los estudiantes, que en este caso son cientos, no se ven afectados intempestivamente, pues si quisieran estudiar en un colegio público no podrían hacerlo porque los cupos son cada vez más escazos.

“Solamente recordarles a las instituciones que cuando tienen dificultades económicas, o algún tipo de problemas que los lleve a cerrar el colegio, que lo primero es que nos tienen que informar seis meses antes del cierre. Si no hay esa información seis meses antes, para que nosotros podamos actuar y ubicar a los niños en otros colegios, pues se estaría incumpliendo la ley. Estamos esperando, pero como ya tenemos la información a través de los padres, pues hemos requerido al colegio para que se informe adecuadamente y nosotros podamos acompañarlos”, añadió Edna Bonilla.

Mientras eso sucede, los niños, jóvenes y adultos se manifiestan frente a la institución educativa.