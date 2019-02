Un fragmento de la intervención de Puyana quedó registrado en video, y sus palabras hacia los promotores de la remodelación del parque han causado polémica:

“Estoy de acuerdo y los felicito por todo lo que han hecho en el sur (de Bogotá), que se necesita. No hay nada más difícil para una persona de escasos recursos que estar sin plan un sábado y un domingo. ¿Adónde voy? No hay dónde ir. Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de ir a nuestros clubes”.

Los detractores del proyecto, y algunos medios de comunicación como Semana y El Tiempo, interpretaron el argumento de Puyana como de oposición a los planes del Distrito.

En las redes sociales, hay quienes defienden la “sinceridad” de Puyana y consideran exagerada la polémica

No se por qué le dan duro, a mi me parece loable su sinceridad… al menos ella mientras come caviar y habla con sus amigas en el club piensa en todos los patirrajaos que no tienen plan de sábado y domingo más allá de ir a un parque a chupar paleta y tirarse al piso. Plausible!

El artículo continúa abajo

Por supuesto, los defensores del proyecto consideraron “elitista” el comentario y criticaron a la exprimera dama por considerar “innecesarios los parques” en el norte de la ciudad.

Compararse una ex primera dama con la gente humilde, de un sector de Bogotá. Innecesario, arrogante, clasista y todos sus derivados. Ahora… No deja de ser eso, un simple comentario sin impacto de nada.

En mi humilde opinión, me parece un tanto “elitista” su argumento. A mí me parece chévere un plan: estar en familia, compartiendo un almuerzo y reír. Y tal vez no ir a un club lleno de elitistas, clasudos, hablar de lo que se tiene y lo que no. No sé! 🤷

— Caro Suárez R. (@CoralSuarezR) 1 de febrero de 2019