Cali aún no ha definido si para este fin de semana habrá toque de queda continuo, en las noches o si no aplicará esta medida que fue confirmada hasta el viernes. Sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina sí dio luces de lo que pasará.

El mandatario local expresó que están haciendo reuniones con diferentes sectores para dar a conocer qué medida funcionará en la capital vallecaucana próximamente, aunque sí enfatizó en que se flexibilizarán las medidas.

Posteriormente, en un acto público, Ospina añadió que en los próximos días en el boletín oficial del Ministerio de Salud podría haber un alto número de casos positivos, pero que no debería ser alarmante.

La explicación a este posible fenómeno es que hay “datos represados” de días anteriores en los que se hizo un “mayor número de pruebas en las jornadas de la Secretaría de Salud de Cali”.

🗣️”Es importante aclarar para que no exista una tensión adicional, que probablemente tendremos notificaciones de mayor No. de casos de #COVID19 en los próximos días, debido a los datos represados y al mayor No. de pruebas realizadas en las jornadas de @SaludCali“@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/pyW3s25mI1

— Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) January 21, 2021