green

A pesar de las protestas que hicieron los artistas y el gremio de comerciantes de establecimientos nocturnos, la Alcaldía de Cali mantiene las mismas estrictas medidas que anunció al inicio de la semana.

Aunque, según ha confirmado las autoridades, la lucha contra las fiestas clandestinas es menor entre lunes y jueves, esta es una medida necesaria para evitar las aglomeraciones en las noches, algo que han criticado algunos ciudadanos.

Así, las cosas, este jueves se mantiene un control estricto en la capital vallecaucana y se podrían anunciar nuevas medidas relacionadas al pico y cédula, toque de queda, ley seca y pico y placa para los próximos días.

Pico y cédula hoy en Cali

Esta medida aplica durante las 24 horas del día y funciona para el ingreso a establecimientos comerciales de ropa, comida, de construcción y demás. También es necesario que lo tenga en cuenta para el ingreso a bancos.

Las personas que sí podrán ingresar a estos lugares son aquellas con cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8).

Toque de queda hoy 21 de enero

Así como el pico y cédula, en Cali también se extendió esta medida, que solo funcionará en las noches. Este jueves comienza a regir la restricción de movilidad desde las 08:00 p.m. y finaliza el viernes a las 5:00 a.m.

(Puede leer: Amenazan a funcionario de Cali que se encarga de acabar las fiestas clandestinas)

Pico y placa en Cali hoy

Recuerde que esta medida cambió desde esta semana y los vehículos terminados con placa 7 y 8 no podrán circular por las calles de Cali hoy. Los horarios en los que aplica son entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., luego vuelve a regir entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

¿Sabes cómo quedará el Pico y Placa para vehículos particulares durante todo este semestre?🛻🚙🚗 Acá te explicamos la rotación de la medida y sus horarios👇.#CaliUnidaPorLaVida💙💚❤️ pic.twitter.com/3xIYyolEpu — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) January 19, 2021

¿Hay ley seca en Cali?

Sí. Los horarios en los que no se podrá vender licor y tampoco se puede tomar en las calles es entre las 08:00 p.m. y las 5:00 a.m.