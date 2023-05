Avanza la búsqueda de los hermanos Lesly, de 13 años; Soleiny, de 9 años; Tien, de 4 años; y Cristin, de solo 11 meses, quienes desaparecieron desde el pasado primero de mayo luego de que la avioneta en la que viajaban se accidentara en la selva, entre San José del Guaviare y Caquetá.

Este lunes 22 de mayo, después de una intensa búsqueda que completa 21 días, el general Pedro Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, unidad encargada del caso, habló en W Radio sobre cómo ha avanzado pesquisa.

Ante las distintas versiones que surgen, como que los menores estén siendo guiados por alguien, el general comentó que, por el momento, no creen que estén acompañados de un adulto. A su juicio y por las huellas que han encontrado, los niños estarían caminando solos por la selva.

“Hay algo seguro y es que no hemos encontrado huellas de adultos, solamente las pisadas de los niños. Estamos seguros de que hemos estado cerca a ellos”, reveló en la emisora.

Niños desaparecidos entre Guaviare y Caquetá: nuevas noticias de la búsqueda

El general comentó que, la búsqueda de los menores que desaparecieron luego de que cayera en plena selva el avión tipo C206 de matrícula HK 2803 de la compañía Avialine Charter’s en el que viajaban, continúa con casi 200 personas.

Este domingo 21 de mayo, un grupo de indígenas de la región se unieron a la ‘Operación Esperanza’. De acuerdo con las Fuerzas Militares, esas personas les ayudarán de gran manera, pues en muchos casos los uniformados se ven superados por las condiciones de la selva.

“Nuestros comandos están expuestos a los peligros de la selva, mantienen siempre mojados, están cerca de animales salvajes”, comentó en el medio radial, y dejó ver el desespero que tienen por hallarlos: “Encontramos la avioneta, pero no a los cuatro menores, ¿dónde están?, ¿por qué no lloran?, ¿por qué no gritan en medio de la selva? Sentimos una gran impotencia”.

Sánchez se refirió a la unión de fuerzas de la comunidad indígena y el Ejército para intentar dar con el paradero de los cuatro menores indígenas. “Nosotros no descartamos ninguna posibilidad, todo lo que se pueda hacer lo estamos haciendo. Estamos para traer a esos cuatro menores a su hogar, esa es la misión, seguiremos aquí hasta que la lógica demuestre lo contrario”, agregó