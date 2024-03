Una familia movilizó durante 8 horas a un niño indígena de 10 años desde un caserío en Urrao, Antioquia, hasta el casco urbano, para salvarle la vida después de que una serpiente lo mordiera en una zona rural de esta localidad. Soldados del Ejército le dieron primeros auxilios al menor y aunque se pidió apoyo aéreo para evacuarlo, no fue posible.

El menor perdió los signos vitales poco antes de llegar al hospital de Urrao y allí los médicos no pudieron salvar su vida.

Este es el segundo caso ofídico en menos de un mes en la zona selvática de Urrao. El primero se trató de una niña de 13 años que perdió una pierna, tras una mordedura de serpiente, y todavía se encuentra hospitalizada en Medellín.

Los casos de mordedura de serpiente en Urrao han sido descritos anteriormente. En 2020 se conoció el año de un menor de 12 años que fue mordido por este animal en el sector de Mandé, en ese municipio del Suroeste.

Según la Universidad de los Andes en Colombia existen alrededor de 320 especies de serpientes y de ellas, aproximadamente 53 son venenosas y se dividen en dos familias: viperidae (vívoras) y elapidae (corales).

Si una de estas serpientes muerde a una persona, la Mayo Clinic aconseja tomar unas medidas mientras se espera la ayuda médica: alejarse del animal y no intentar capturarlo o matarlo, quedarse inmóvil, mantener la calma, quitarse joyas, relojes o ropa ajustada antes de que empiece la hinchazón.

Sentarse o recostarse, para que el paciente quede en posición neutra y cómoda, limpiar la zona con agua y jabón, cubrirla o envolverla con un vendaje limpio y seco.

No debe cortar la mordedura ni intentar extraer el veneno, no ingerir cafeína o alcohol, ni tomar analgésicos como aspirina, ibuprofeno o naproxeno sódico. Así podría aumentar el riesgo de hemorragia.

Intente memorizar las características de la serpiente: su forma y color, para que los médicos puedan reconocer la especie, ya que esto puede beneficiar el tratamiento.

Las mordeduras de serpiente suelen ocurrir en brazos, muñecas o manos. Los síntomas comunes de una picadura de serpiente no venenosa son dolor, herida y arañazos.

Si es venenosa, los síntomas varían. Suele haber dolor intenso, sensibilidad en el lugar de la picadura, hinchazón y moretones en la zona que pueden ascender por el brazo o la pierna. Otros síntomas son náuseas, dificultad para respirar, sensación de debilidad y un extraño sabor en la boca.

Las autoridades ambientales han realizado operativos de sensibilización y control en la región para prevenir la comercialización y tráfico ilegal de flora y fauna silvestre que aumenta en Semana Santa.

La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, hicieron tres allanamientos en la subregión del Bajo Cauca donde se logró la incautación de un chigüiro, cuatro pericos reales, una cotorra, 28 tortugas hicoteas, las cuales ya fueron devueltas a su hábitat natural y 107 kilos de carne de chigüiro para ser comercializada.

“Gracias a la Policía Nacional por este importante resultado, tendremos cero tolerancia frente a estos casos que atentan contra nuestra fauna silvestre, seguiremos realizando estos operativos con el fin de proteger la vida de las especies, la invitación es a la no tenencia, no compra y no comercialización de flora y fauna silvestre”, expresó Liliana Taborda González.