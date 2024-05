Por: EL PILON SA

Ya son cinco los días de angustia que han tenido que pasar los familiares de Jhosuar David Gil, un niño de 4 años que convive con sus abuelos paternos en el barrio de invasión Nuevo Milenio de Valledupar y presuntamente se despareció tras salir con su madre, María Angélica Gil, el pasado domingo 12 de mayo cerca de la 1 p. m.

De acuerdo con una tía del niño, la madre del menor, quién aparentemente tiene problemas de drogadicción y reside en La Paz, Cesar, llegó hasta la residencia de sus padres y se llevó a Jhosuar con la excusa de comprarle unas papas y una gaseosa en la tienda. “Ella llegó de una forma irreconocible, con el pelo corto, en su moto, llamó al niño y él se montó y se fue muy contento porque iba con su mamá”, expresó Yolibeth Oñate.

Pasadas las horas, al no aparecer el menor y existir videos en cámaras de seguridad donde demuestran que “fue su madre” quién se lo llevó, sus familiares le consultan a la misma sobre el paradero del niño, quien supuestamente inicialmente les dice que ella lo dejó en la esquina de la casa, pero al no existir registro de dicho momento “les cambió la versión” y afirma que lo dejó en un parque y desde ese Día de las Madres no saben nada del pequeño.

“Él no se va a perder porque mi mamá vive al lado de la esquina donde supuestamente ella lo dejó. Hay inconsistencias en sus relatos y aunque le preguntemos dice que no lo tiene”, reiteró la tía del niño, mostrando su intranquilidad frente al caso. Según Oñate, las autoridades les han dicho que no se puede hacer nada sino esperar los resultados de la investigación. “Tenemos que ser consciente de que si él fuera un niño pudiente ya nos hubieran prestado atención, pero como no es hijo de un ganadero o de ningún cantante y el sector donde vivimos es marginal no nos ayudan porque hasta el secretario hubiese salido a ofrecer recompensa”, acotó.

De acuerdo con lo manifestado por familiares del niño, la madre del menor es consumidora y ha estado interna hasta en cuatro ocasiones. Han ido a buscarla hasta La Paz donde han hecho labores de vecindario, pero los moradores de la zona les indican que no han visto al niño sino a ella sola con su mujer.

El día que desapareció Jhosuar David vestía con suéter de color rojo, chancletas y pantaloneta. Sus familiares piden a la comunidad vallenata apoyo con información sobre su paradero, la cual pueden remitir a las líneas 3043800517 – 3224920659.

Al no existir respuesta de su paradero, sus vecinos, familiares y la comunidad en general harán una protesta pacífica que iniciará a las 8 a. m. en la Gobernación del Cesar y finalizará en la Alcaldía de Valledupar para exigirle a los entes de control apoyo en la búsqueda del niño. Los protestantes vestirán camisetas blancas y portarán carteles.

