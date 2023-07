Son 23 las empresas y organizaciones diferentes que crearon esta importante iniciativa para las niñas que aspiran con una carrera en campos de buena salida profesional.

Este plan busca “apoyar a 35 niñas de regiones vulnerables de Colombia para que durante una temporada tengan la opción de capacitarse con reconocidos profesionales del Space Center de la Nasa y puedan viajar a Houston, Estados Unidos, para conocer y educarse dentro de sus instalaciones”, detalló la Fundación She Is.

Desde esa fundación resaltaron que este tipo de trabajos son muy buenos para potenciar a la niñez en diferentes ramas educativas.

“Estas organizaciones generan un impacto positivo y logran reducir la brecha de desigualdad y brindar oportunidades para aquellas niñas que podrían no tener acceso a recursos educativos de calidad“, añadió la fundadora y CEO de She Is, Nadia Sánchez.

Asimismo, la iniciativa busca formar grandes ingenieras y científicas que ayuden al desarrollo de su país en el futuro.

“Al unirse a este programa, las organizaciones son catalizadores del cambio, formando generaciones de niñas y mujeres que enfrentan los desafíos tecnológicos y científicos del futuro”, apuntó Sánchez.

En su tercer año, esta iniciativa busca que cada vez más niñas se interesen por las ciencias y en un futuro se decanten por trabajos en empresas tan importantes como la propia Nasa.

“Algunas de las astronautas con las que las niñas y jóvenes han podido compartir esta experiencia en el Space Center Houston de la Nasa fueron Megan McArthur, Sunita Williams, Michael James Foreman y Brian Duffy”, concluyó Sánchez.

En este enlace de la fundación puede obtener más información sobre este gran proyecto para la niñez en Colombia.