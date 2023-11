Yunielis Esther Herrera Hidalgo, de 13 años de edad, lleva dos semanas en la UCI del Hospital Universitario de Santander (HUS) en Bucaramanga por una infección en una válvula de su corazón.

El padre, Richard Alexander Herrera, comentó que por ser migrantes y debido a que la institución no cuenta con la especialidad que requiere la niña, no han podido operar a su hija.

El Hospital remitió a la menor a otra institución más especializada en el caso, donde requieren que la paciente esté en una EPS y mientras la vinculan es tiempo en contra de su salud.

“Nos encontramos en el HUS desde hace 16 días con mi hija que esta en UCI pediátrica, urge de una cirugía y por ahora está en tratamiento. La han atendido pero se nos hace imposible la operación. No tenemos papeles colombianos, ni EPS, ni nada por el estilo”, indicó el padre de la menor.

Desde que nació Yunielis Esther presentó una deficiencia cardíaca, es decir tiene antecedentes de cardiopatía congénita. Su familia migró de Venezuela (a donde habrá más vuelos desde Colombia) a Arauca y debido a las complicaciones de salud de la niña, tuvieron que llegar a la capital santandereana para salvarle la vida.

“Me siento desesperado, angustiado y hasta el momento hemos tratado de hacer diligencias por vía tutela. Pido apoyo en la Defensoría del Pueblo, alcaldía o gobernación. Tienen que trasladar a mi hija a una unidad cardiovascular. Llevo 16 días durmiendo en el piso, sin comida y enfermo con fiebre”.

Pese a los esfuerzos del HUS no han podido operarla ya que no cuentan con la especialidad para el caso de niña, “debe ser remitida a otra institución que la tenga para su cirugía, entonces el problema es que la otras instituciones sí solicitan estar afiliado a un seguro”, afirmó el Hospital en el que se encuentra actualmente la menor de edad.

“Requiere urgente una remisión a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Cardiovascular y el hospital no cuenta con una unidad cardiovascular. El papá recibió una notificación de la superintendencia, indicando que en 48 horas le dan respuesta de la tutela. El HUS notificó a la Defensoría del Pueblo y ACNUR para pedir colaboración frente al caso. Se está esperando la respuesta al fallo de la tutela”, puntualizó el HUS.

Según la familia la Defensoría está gestionando el trámite para afiliarla a un seguro de salud lo más pronto posible, ya que no cuentan con el permiso de permanencia por su condición de migrantes. La familia ya radicó la tutela en la Alcaldía de Bucaramanga, donde un motociclista se estrelló con un bus.

