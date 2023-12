El país y sobre todo la ciudad de Cali están consternados por el feminicidio de una niña de tan solo 14 años, quien fue identificada como Michel Dayana González. La pequeña fue asesinada en un taller mécanico y la Policía Nacional ha desplegado un gigantesco operativo para buscar al hombre que le quitó la vida, según Blu Radio.

De acuerdo con las autoridades, el asesinato ocurrió en la noche del pasado jueves 7 de diciembre, Día de las Velitas en Colombia, cuando la menor salió de su casa a comprar golosinas en el barrio San Judas de Cali y nunca volvió. Su padre, en medio del desespero, la buscó por todo lado junto a vecinos del sector.

El principal sospechoso es el vigilante del taller donde fue encontrada, pues sus restos fueron arrojados a una caneca. El macabro acto despertó el repudio de toda la comunidad, que le destruyó el carro al señalado asesino. Ahora, Genaro González, el padre de la niña, reveló en Noticias Caracol que las cámaras de seguridad la captaron ese día a las 7:43p. m. y se le perdió su rastro después de pasar por una casa de una familia que prendía velas.

Además, el padre de Michel Dayana González contó detalles de qué fue lo último que le dijo la niña antes de salir de su casa: “Le había dejado 2.000 pesos como costumbre, todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los 2.000 pesos y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice ‘esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije ‘hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo, ‘bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”.

