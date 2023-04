Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, aterrizó por fin en Colombia. Sus vacaciones con rumbo al Medio Oriente no van más. Luego de varios días en los que le llovieron críticas por estar de vacaciones fuera del país mientras se declaraba la alerta naranja por el aumento de actividad en el volcán Nevado del Ruiz, el mandatario informó en las últimas horas que ya está en territorio colombiano.

(Lea también: “Es muy inestable”: siguen advertencias sobre actividad del volcán Nevado del Ruiz)

“Queremos pedirle a nuestra ciudad una sincera disculpa, cuando planeamos el viaje no sabíamos que el volcán entraría en alerta naranja”, explicó Marín. Y añadió que canceló el resto de su itinerario que iba hasta el 20 abril en el Medio Oriente, porque “la contingencia que hoy enfrentamos lo amerita; el descanso puede esperar”.

Explicó que ahora sí estará de manera personal atendiendo la emergencia y aclaró que “nunca dejamos de estar presentes con nuestros equipos en este momento coyuntural”.

El regreso de Carlos Mario Marín a Manizales para ponerse al frente de la emergencia se produce ocho días después de que las autoridades declararan la alerta naranja en el Nevado del Ruiz por el aumento en la actividad sísmica, en los últimos días.

Ya el 5 de abril el mandatario había explicado que su ausencia en la ciudad se debía a que antes de que se declarara la alerta naranja ya había programado su viaje de vacaciones con salida, precisamente, el 31 de marzo. En ese pronunciamiento, Marín agregó que su salida a descansar fue de hecho una petición que le hicieron los miembros de su gabinete para cuidar su salud mental, pues fue “el único funcionario de todo el gabinete” que no descansó durante las festividades de diciembre y enero.

Sin embargo, las críticas arreciaron porque en la misma publicación el alcalde explicó que no había regresado a Colombia “no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, tiene un costo altísimo”.

(Vea también: Gobernador de Tolima salió del país en plena alerta por el volcán Nevado del Ruiz)

En la publicación del final de la tarde del Viernes Santo sostuvo: “ha sido difícil por el tráfico aéreo encontrar pronto retorno, pero con la ayuda del Todo Poderoso hemos logrado llegar”.

A su regreso a la ciudad, el mandatario lideró un consejo directivo extraordinario en el que “todos los organismos e instituciones presentaron sus planes de acción para una eventual emergencia”. Según explicó, la estrategia municipal tuvo en cuenta los sistemas de alertas tempranas, la capacidad de expansión de los hospitales, censos poblaciones, censos animales, albergues temporales, entre otras.