Ricardo Orozco es el gobernador del Tolima –departamento que está bajo alerta por la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz– y salió del país con destino a Europa para atender, dice él, asuntos familiares.

Solo este 7 de abril el volcán registró 1.500 sismos y los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima –que decretó la calamidad pública– están bajo alerta.

Orozco viajó hasta España para ubicar a su hijo, quien realizará en ese país una especialización. El gobernador dijo que ya había pedido una licencia no remunerada ante el Gobierno Nacional de 10 días.

Explicó también que las fechas fueron fijadas por las autoridades españolas para realizar los trámites de residencia.

“Antes que Gobernador del Tolima, soy esposo y padre. (…). Yo he dado muestras de ser un servidor público serio y trabajador. A mí no me pueden decir que soy un gobernador vago o bebedor. Soy padre y estoy cumpliendo con mi deber”, finalizó.