Néstor Morales, director del programa radial ‘Mañanas Blu’ —de Blu Radio—, manifestó en ese espacio que iba a responder a los dos principales argumentos que dio la familia de Gustavo Petro para solicitar una retractación del periodista.

En primera instancia, el periodista señaló que él no hizo un comentario burlesco, cuando dijo que el senador mintió al decir que tenía cáncer.

“Lo que se dijo aquí, y lo repito con la mayor seriedad para que no tengan dudas… sin burlarme, el senador Petro manipuló la información sobre su diagnostico médico para presentarse como víctima de un cáncer que no fue, que afortunadamente no fue”, sostuvo Morales.

Posteriormente, el comunicador se refirió al reclamo de los familiares de Petro, que consideraron que el director de ‘Mañanas Blu’ violó la reserva médica del congresista.

“Fue el mismo senador Petro quien hizo público el resultado de sus exámenes. Y lo hizo no solo para elogiarlo, supongo yo, no solo para compadecerse de él mismo, sino para un elemental escrutinio público, y eso fue lo que pasó aquí”, agregó.

Morales dijo que tiene muchos panelistas en su programa, de diferentes corrientes políticas, y que no les puede pedir que rectifiquen sus opiniones.

“En consecuencia, a la petición de la familia de Petro de disculpas y de retractación, mi respuesta es lo siento, pero no. Los entiendo, pero opino diferente. No me retracto, no le puedo pedir a los opinadores que hay en este programa que se retracten y no puedo pedir disculpas a un líder que en este momento está llamado, más que todos, a no manipular y a decir la verdad plena, no la verdad a pedacitos”, concluyó el periodista.