La Secretaría de Ambiente informó que el venado rescatado el pasado 13 de julio en el norte de Bogotá finalmente falleció este domingo, luego de dos cirugías y varios días en observación médica.

El animal tenía una fractura en su pata, que le provocó una “desvitalización del tejido circundante” afectando sus vasos sanguíneos, de acuerdo con la entidad.

Veterinarios del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre le practicaron una primera cirugía, pero el venado, al que vecinos de Usaquén apodaron ‘Bambi’, no respondió favorablemente.

Lee También

Entonces le hicieron una segunda intervención quirúrgica en la que le amputaron una pata, por “una afectación vascular y un tejido desvitalizado que, si no era removido, ponía en riesgo la vida del venado”; no obstante, el animal no se recuperó del todo y, por el contrario, su salud empezó a deteriorarse.

“Después de los dos procedimientos el venado se mantuvo estable, alerta, moviéndose y comiendo por sus propios medios. Sin embargo, el sábado 31 de julio y las primeras horas de este domingo, el animal empezó a presentar una respuesta negativa: estaba decaído y sus condiciones fueron empeorando hasta su deceso“, informó la Secretaría de Ambiente en un comunicado.

Al venado se le hizo la respectiva necropsia para saber cuáles fueron las causas de su muerte.