En entrevista con Caracol Radio, el funcionario destacó que con estas acciones se ha puesto en riesgo la vida de cerca de 100 personas que están en la zona.

Gutiérrez agregó que el Gobierno está cerca de reabrir la vía, pero pidió paciencia a quienes han transitado por el corredor vial.

El viceministro habló en la emisora de la situación que se está viviendo en la carretera y contó que presenció el momento en que conductores estaban tratando de pasar cuando se les impedía el paso.

Gutiérrez recibió reportes sobre personas que decidieron botar los carros encima de los policías y funcionarios encargados para el manejo de tráfico por parte de la concesión, según relató a la cadena radial.

“Esto no se puede presentar porque si esto pasa no podemos trabajar, no podremos concluir nuestras labores y se generarán retrasos. Necesitamos conciencia de la población, estamos muy cerca de poder habilitar el paso, inicialmente para camiones, y paulatinamente para todo tipo de vehículos”.