El uso del gas pimienta como defensa ante la delincuencia está creciendo en Colombia. Luego de que se conociera un video en el que una mujer lo usara contra dos delincuentes en Cali, en Sin Carreta probamos su alcance, y todo lo relacionado con su uso en Bogotá. ¿Qué tan fácil es conseguirlo?, ¿es legal? Juan Diego Alvira le cuenta.

El gas pimienta es un aerosol que se usa como método de defensa ante la inseguridad en diferentes partes del mundo. En Colombia, las mujeres suelen ser quienes más usan este dispositivo que libera un químico que irrita la vista de quien recibe una descarga. En una óptica en Cali, quedó registrado el momento en el que la tendera recibió a dos mujeres. Al percatarse de que estas intentaban robarla, les lanzó una descarga que las hizo huir.

Es por ello que salimos a las calles para consultar si las personas conocían qué es el gas pimienta, y qué tan fácil es conseguirlo en las calles. “Se consiguen como golosinas“. Según comenta un vendedor, las mujeres son quienes más compran este tipo de artefactos. Su uso es muy sencillo, basta con presionar un botón que libera el líquido, apuntando al objetivo.

En las calles, las mujeres lo reconocen como un método de defensa contra la inseguridad. Al preguntarle a las mujeres, muchas aseguran que lo tienen, otras, que lo han tenido que usar. Según comentó una ciudadana: “Hace mucho, cuando salía de la universidad, salí tarde, una persona se me acercó a robarme por la treinta y lo usé… Me dio mucho pánico… evitó que me robaran”.

¿De cuánto es la multa por usar gas pimienta en Colombia?

Sin embargo, el artículo 27 del código de policía del 2019, prohíbe el uso de estos artefactos en lugares públicos donde haya muchas personas reunidas. Infringir esta norma le puede costar a las personas una multa de $ 234.000. Aunque una demanda intentó ‘tumbar’ esta ley, la Corte Constitucional se abstuvo a hacerlo.

Muchas personas en Colombia han sido víctimas de robo en algún momento de sus vidas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, ha sido imposible bajar las cifras y cada vez se evidencia más dicha situación.

Recientemente, dieron a conocer el Ministerio de Defensa dio a conocer los delitos que más se cometieron durante 2023, siendo el hurto, la extorsión y los homicidios los que más se reportaron.

