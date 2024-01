La quindiana Katheryn Castro fue víctima de una agresión el pasado 13 de enero en Pereira. Castro relató los momentos de angustia que vivió a la Fundación Plataformas, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con poblaciones vulnerables en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Quindío y Risaralda.

La mujer indicó que entre las diversas actividades laborales que ofrece, brinda servicios de compañía, señaló que el hombre de 50 años intentó asesinarla y que lo conoció en una página de internet.

“Hace dos meses conocí a un señor que me escribió por una página para obtener mis servicios de compañía. La primera vez fue muy bien, muy respetuoso, la segunda vez también lo fue. La tercera vez él me escribió desde un número distinto, inclusive haciéndome entender que era la primera vez que él me visitaba. Yo no caí en cuenta sobre eso y ese día él llegó a mi apartamento”.

El hombre de 50 años llegó vistiendo una gorra y un tapabocas y, a pesar de que el hombre trató de ocultar su identidad, la mujer expresó que le parecía una persona conocida y continuó. “Llegó a mi apartamento, normalmente tengo cámaras de seguridad, obviamente siempre lo hago saber antes de que ingresen. A pesar de que me asomé por mi ventana y vi a una persona con gorra y tapabocas se me hizo conocido, luego le abrí la puerta, él entró y le dije tú y yo nos conocemos, de manera sarcástica y él me dijo ‘sí claro’. Se retiró el tapabocas y siguió, sin quitarse la gorra, entramos al cuarto, lo saludé, le di un abrazo y le pregunté cómo estaba y me respondió que muy bien, que tenía el tapabocas porque estaba dando mucha gripa”, relató Katheryn Castro.

Todo transcurrió normal, según lo indicado por la denunciante, ella le pidió que se quitara la ropa y ambos accedieron a tener relaciones como las anteriores dos veces, sin embargo, luego de que terminó el encuentro, Katheryn se entró a bañar, se acostó en la cama y luego el hombre pasó al baño a ducharse también, minutos después empezaron los momentos de angustia y terror de sentir que estaba a punto de perder la vida.

“Él se bañó y yo le pasé la toalla, en ese momento yo me metí en mi celular mientras él se vestía y me puse a ver un caso de maltrato de una chica que su pareja casi la mata y yo le dije a él, pobrecita a esta chica lo que le pasó y cuando volteo a mirarlo, él me está apuntando con un arma con silenciador. Yo no me había percatado que eso era un arma y pensé que me estaba bromeando. Él me dice que me va a matar porque no tiene con qué pagarme y yo le dije no pasa nada, me pagas luego”, dijo Katheryn Castro.

El hombre, a pesar de la vulnerabilidad en la que se encontró envuelta la mujer trans, le insistió en que la iba a matar, ella atemorizada le dijo que se llevara el celular y el dinero. “Por un momento pensé que él me quería robar y él nuevamente me dice que no, que él me va a matar y sacó unos cordones de color café del bolso y me dijo acuéstate boca abajo, que te voy a amarrar, en ese momento fue que me di cuenta que mi vida corría peligro y que él me quería hacer daño, y que él tenía una pistola con silenciador. Yo entré en desespero me levanté y le dije a él si me matas acá tengo cámaras y vas a quedar grabado y me respondió que no le importaba”, expresó Castro.

Cuando la mujer intentó salir de su apartamento y como quedó registrado en la grabación, Carlos Arturo Pinzón de 50 años empezó a golpearla y a forcejear con ella, “él se dio cuenta que yo empecé a gritar mucho y comenzó a cogerme la cabeza y a pegármela de la misma puerta. Yo ya me sentía mareada, luego él me coge el cabello y me intenta arrastrar al cuarto y yo le mandaba la mano del desespero y él me cogió los dedos y me los mordió tan fuerte hasta arrancarme las uñas, me pisaba los pies con sus zapatos, me daba patadas en las piernas para yo caerme, yo intentaba sacar fuerzas y seguir luchando por mi vida realmente fueron los peores minutos de mi vida, todo parecía una película de terror”, explicó Castro.

Katheryn empezó a gritar hacia la calle y mientras forcejeaba con el victimario, en ese momento llegó la Policía a su apartamento y derribaron la puerta para finalmente entrar y capturar al hombre en flagrancia y ponerla a salvo.

Eduardo Montoya Pérez es asesor externo de Fundación Plataformas, repudió el hecho e hizo un llamado a las autoridades competentes para extremar las medidas de protección necesarias a Katheryn, “este hecho evidenció premeditación, seguimiento y también sevicia por parte del victimario hacia Katheryn. Hoy hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que extremen todas las medidas necesarias para proteger la vida de Katheryn. Su agresor está en detención domiciliaria, lo que implica un mayor riesgo para la víctima. Peor aún, el ente investigador solo le imputó agresiones personales, cuando los hechos evidencian una tentativa de homicidio”, expresó.

