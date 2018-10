La voz de la mujer se puede escuchar en dos grabaciones que se volvieron virales este fin de semana en Colombia y en las que ella tilda al exmandatario de haber dejado arruinado el país y que su proceso de paz no existe.

La mujer le respondió un mensaje de WhatsApp a Blu Radio y no quiso hablar a los micrófonos. Estas fueron las palabras que escribió a través de la aplicación, y en las que se refiere a los insultos que le dijo a Juan Manuel Santos delante de los pasajeros del avión:

“Estoy para mi ha sido muy frustrante ya que no pensé que se hubiese formado todo esto y en realidad no soy una persona vulgar si de ves encuando me hecho mis nojada y la que escuchaste en el video (sic)”.