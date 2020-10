Las constantes agresiones que sufrió la mujer, que prefirió no revelar su identidad al contar su historia en Noticias Caracol, la hicieron separar del hombre con el que se casó y tuvo una hija.

“El día que entregué mi tesis de grado como psicóloga fui víctima de violencia intrafamiliar por parte de mi exesposo, quien me golpeó en varias oportunidades con puños, patadas en mi rostro y todo el cuerpo. Esta persona intentó llevarme a la fuerza al apartamento donde vivíamos. Sin embargo, gracias a la ayuda de los vecinos, no lo logró, o si no yo no estuviera contando la historia, ya habría muerto”, relató la víctima.