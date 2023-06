Alejandra Bermúdez, vive un difícil momento por un presunto mal procedimiento que le practicaron en un centro de estética situado en el barrio El Vergel de Ibagué.

Según su testimonio, la intención era darle volumen a sus labios a través de la técnica ‘volumen ruso’, una técnica de inyección de ácido hialurónico, que consiste en aumentar el volumen del labio en el centro de los mismos sin proyectarse hacia adelante.

(Lea también: Familia no ha podido recibir cuerpo de paciente que murió en cirugía estética hace 3 meses)

No obstante, meses después de efectuado el procedimiento estético, Alejandra empezó a sentir síntomas anormales. Los labios se le empezaron a hinchar, doler y deformar, a tal punto que casi no podía comer.

Cuando el calvario empezó, ella recordó que al momento del procedimiento, la esteticista no le mostró el producto que le iba a inyectar.

“Ella usó una jeringa ‘X’, que después me explicaron que no era la adecuada para el procedimiento. Cuando acudí a los especialistas que me han retirado los biopolímeros, ellos me explicaron la diferencia entre el ácido malo y el ácido bueno. Agregaron que el ácido hialurónico se aplica con una jeringa pequeña. La mujer me inyectó con una jeringa que usan para canalizar”, indicó.