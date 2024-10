Colombia se convirtió en el escenario de innumerables casos de violencia durante los últimos meses, mismos que tienen con los nervios de punta a millones de personas por la sevicia con la que está actuando los agresores de mujeres y niños.

(Vea también: Hombre fue capturado por agredir a su pareja en Manizales; a su ex le tumbó los dientes)

A los viles asesinatos de los niños Sofía Delgado y Alexis Delgado, abusados y asesinados, se suma el caso de una mujer a la que su esposo le propinó una golpiza en la que usó un machete con el fin de matarla.

Noticias Caracol mostró las imágenes que evidencian el brutal ataque que sufrió Blanca Inés Contreras. En ese medio, la mujer comentó que ella salió corriendo para huir, pero el hombre la persiguió ocasionándole cortadas en su cabeza.

“Yo sentía que la macheta me entraba, pero no me dolía”, dijo Contreras.