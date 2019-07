La sanción es de 851.000 pesos y fue impuesta por no asistir en las elecciones de 2016.

De acuerdo con Mahecha, en el mensaje le notificaron que la fecha de pago ya había expirado y que le podían embargar sus bienes, como su casa, informó el noticiero.

La mujer aseguró que no fue informada de que había sido elegida como jurado de votación.

“Nunca me llegó una notificación ni nada. Solo me vine a enterar por un mensaje de texto que me llegó a mi celular”, comentó Mahecha al noticiero.

Agregó que no entienden por qué la eligieron como jurado si ella es ama de casa y en ese momento no estaba trabajando en una empresa o estaba estudiando.

En la nota televisiva, la entrevistada indicó que no le dieron un plan de pago para cancelar la deuda que debe pagar hasta el 30 de julio. Además, la mujer comentó que no tiene otra opción que pagar la multa para no perder sus bienes.