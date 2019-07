Hoyos compartió un video en Facebook, el pasado 12 de julio, en el que asegura que la noche anterior fue víctima de tres ‘rompevidrios’ que rodearon su carro mientras ella esperaba el cambio de semáforo en la calle 127 con carrera 19.

La mujer se mostró dolida, y a la vez impotente, ya que viajaba junto con su hija, menor de edad, cuando los delincuentes la amenazaron con un cuchillo.

“Estaba con mi hija dormida en la silla de atrás, y apenas llego al semáforo siento que alguien, en el vidrio de atrás, me lo va a limpiar pero de una forma brusca, como quien dice: ‘Hey, aquí estamos’”, explicó Hoyos.

La mujer contó que en ese momento otro hombre se acercó hasta su puerta, y que su reacción fue “coger unas monedas y una comida que llevaba” para colaborarles, pues pensó que con eso quedarían satisfechos.

“Abro un poco la ventana para darle las monedas y la comida. Este ladrón me dice: ‘Abra bien la ventana y me entrega el celular, que ya lo vimos, sino quiere que le demos una puñalada en la cara’, señalando a mi hija y amenazándome con mi hija; la amenaza ni siquiera fue para mí”, agregó.

La mujer dice que no tuvo otra salida más que entregar el teléfono, pero que luego de eso el delincuente le exigió que le diera “la plata”, y que ella lo encaró y le dijo que no tenía dinero.

Hoyos cree que de no ser porque llevaba a su hija allí le hubieran roto el vidrio del carro para robarla, pero también es consciente de que los tres delincuentes se aprovecharon de esa situación para amenazar a la niña e intimidarla de esa forma.

Luego del robo, la víctima asegura que denunció su caso a la Policía y que entregó detalles del sitio en donde la robaron y de las características de uno de los delincuentes (un hombre de 45 a 48 años, contextura mediana, tez medianamente morena, es bizco, tiene la nariz bultosa, tenía una gorra blanca, una chaqueta blanca con verde y una sudadera vinotinto), pero que al parecer las autoridades “no hicieron nada” porque al siguiente día en la mañana lo volvió a ver en el mismo sitio “con una bolsa de dulces”.

Por eso, lamentó:

“Verlo ahí sentado, en el mismo sitio y con la misma ropa, digo: ¿Qué está pasando con nuestra Policía? ¿Cómo es posible que como ciudadanos denunciemos y no hagan nada? Llamar dos veces a la Policía, porque por la mañana volví a hacerlo, y no hacen nada […] Entonces, me pregunto: ¿será que la Policía está implicada? ¿Les están dando licencia para robar? Qué pasa con nosotros, si ya tienen los puntos identificados: (calles) 127, 134, 100 con Autopista. Entonces, ¿por qué no hacen nada?”.