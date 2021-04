green

La mujer compartió sus testimonio en sus redes sociales como un último grito de ayuda porque, dice ella, ni ella ni sus familiares pueden salir de la casa porque un hombre las ataca.

Leidy Segura grabó el video con el ojo visiblemente hinchado y morado, asegurando que un exnovio la ha seguido durante varios meses y que ya le hizo daño a su hijo también.

“Hace tres años me metí con una persona enferma. Tuvimos una relación de diez meses en los que fui agredida física y sicológicamente. No solamente yo, sino mi hijo de ocho años en ese momento”, contó.

La joven expresó que ha vivido tres años de calvario y que, hasta el momento, nadie le ha prestado atención a su caso.

“Hace más de 15 días he recibido agresiones de esta persona. No he recibido atención de las autoridades, ellos simplemente me dan a entender que él debe matarme para que puedan prestarme atención“, aseguró.

Desesperada, Leidy Yurani, quien vive en Bosa, Bogotá, relató que actualmente tuvo que trasladarse al lugar en el que vive su madre, pero que no puede salir a la calle por temor a morir.

“No sé que solución tomar. No tengo recursos para irme a otro sitio y las autoridades no me prestan atención. No puedo asomarme a la puerta o a la ventana porque no solo yo sino mi familia y mi hijo son agredidos por esta persona”, expresó la mujer.

#NiUnaMás | Leidy Yurani Segura Barrios ha sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja en la localidad de Bosa. La @PoliciaBogota no ha tomado sus denuncias, ni le ha brindado la protección a ella y su familia. pic.twitter.com/K2MogrLJky — El Parche Crítico ⚫🟡 (@ElParcheCritico) March 30, 2021

Luego de que esta publicación, desde la cuenta de Twitter de la Secretaría de la Mujer, de Bogotá, pidieron los datos de la joven para brindarle una primera asesoría.