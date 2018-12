El hecho se presentó el pasado viernes (7 de diciembre) hacia las 6:30 de la tarde, mientras ella iba sentada en una silla del articulado y el supuesto acosador estaba de pie. Eso, de acuerdo con la denuncia que hizo Robles en su cuenta de Twitter:

“Y aquí estoy yo, a mis 27 años, temblando de la piedra porque un cerdo asqueroso comenzó a restregar su pene contra mi hombro mientras yo iba sentada en Transmilenio. Alcé la voz, no me quedé callada y eso no evita las ganas de llorar”.