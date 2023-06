Una mujer y su hija en Bogotá están viviendo un infierno por las constantes amenazas de muerte que reciben a diario por parte de una persona que les está pidiendo un dinero para no asesinarlas. La víctima, que no quiso dar su identidad, le contó a Citytv que está siendo extorsionada por una supuesta deuda que no pagó, después de pedir un dinero a través de una aplicación.

La mujer dice en el noticiero que solicitó 800.000 pesos por medio de la plataforma, debido a que le entregaban la plata de forma sencilla y sin tanto trámite: “Ahí [en la aplicación] aparece como un préstamo fácil, no tiene tanto enredo como los bancos que piden codeudores y referencias; entonces lo vio un poco más fácil y descargó la aplicación“.

Además, la víctima asegura que al ver los intereses tan altos que le cobraban decidió pagar la deuda completa para no tener inconvenientes; sin embargo, después de varios meses empezaron los hostigamientos y reveló que su vida está corriendo peligro porque a diario recibe múltiples amenazas por chats de WhatsApp y de llamadas telefónicas, de acuerdo con la publicación.

“Hasta el momento, yo fui a un Efecty y pagué, y todo supremamente bien. Ya después de dos meses me llega otro mensaje diciéndome que ella efectivamente tiene otro día de ‘mora’ de un préstamo que pidió”, manifestó en la entrevista.

Además, la mujer indica en el medio de comunicación que recibe amenazas a diario y con mensajes confusos, pues cada vez que se comunican le dan un monto diferente de deuda: “Las llamadas son unas 15 o 20 al día, cuando uno les cuelga se ponen más furiosos […] Con la que más groseros y amenazantes han sido es conmigo que soy la mamá, porque me amenazan de muerte. Tengo audios y todas las veces que llaman cambian de monto, realmente no son montos altos, de 100 mil, 400, 600 o 900.000 pesos”.

La víctima pide protección del Gaula de la Policía y asegura que ya interpuso la demanda ante la Fiscalía General de la Nación.