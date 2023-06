Según narran los conductores, han recibido mensajes de usuarios anónimos en donde la descripción pide algún servicio “especial” que va más allá de realizar la carrera. Esto vendría llamándose “la carrera feliz”, ya que en el trayecto, antes o después se practicarían actividades íntimas.

Como señaló uno de los inconformes trabajadores, es que por lo general son los miembros de la comunidad lGBTIQ+ quienes hacen estas indecorosas propuestas acompañadas de una buena suma de dinero.

En las propuestas que reciben a través de las aplicaciones, hay insinuaciones e indirectas acompañada de la tarifa que ofrece el usuario.

Otro de los empleados contó a dicho medio, que en una ocasión pasó por inocente, porque recogió una carrera sin detallarse a leer la descripción del mensaje. Solo vio la tarifa que estaba ofreciendo el cliente y no se percató de lo que le vendría.

“Yo, inocente de todo, fui a buscar al muchacho al barrio Manga, era la una de la madrugada. Estoy acostumbrado a que pase de todo cuando cojo ese horario un sábado, porque la gente está borracha y saliendo de fiestas. El muchacho se sentó en la silla de adelante y me dijo que si leí bien lo que me escribió. Cuando reviso el mensaje, decía que se dejaba comer por cincuenta mil. Yo de inmediato le dije que lo sentía mucho, pero que yo no había visto eso y que me respetara. Tuve que calmarme para evitar que me fuera a poner una mala calificación y después me fueran a bloquear la aplicación, ya que es mi fuente de trabajo”.