Los hechos que ocurrieron el pasado 27 de febrero se han conocido poco a poco y el único video que muestra, con baja calidad, el momento exacto en el hay disparos contra el soldado, no es muy claro sobre cómo sucedió este operativo para neutralizarlo.

La huida de Alexánder Orozco no duró ni 24 horas luego de que, según la versión de los militares, matara a dos superiores en un batallón del Putumayo. Cuando se movilizaba por el río Caqueta fue visto por un grupo de Policías del municipio de La Tagua y allí fue capturado malherido.

Para hacerlo hubo disparos y eso quedó grabado en este video en el que además se ven a varios testigos que, por momentos, narran lo que no se ve claramente en imágenes.

Noticias Caracol habló con uno de los testigos de estos hechos. Según esta persona, de la que no revelaron la identidad, el joven de 19 años nunca disparó el arma contra los policías. De hecho, las personas de La Tagua sabían que él estaba al otro lado del río Caquetá desde muy temprano y vieron que iba de arriba para abajo sin ningún rumbo.

“Duró todo el día, desde la mañana, como hasta las 4 de la tarde, que fue cuando decidió pasarse al otro lado. Él no disparó ningún arma. Él solo iba remando, descendió y luego se volvió a montar a la canoa”, contó este testigo.

En las imágenes grabadas en el momento exacto en el que le disparan se escucha a los habitantes decir que iba “indefensamente” por la zona, versión que fue corroborada por el hombre que habló en Noticias Caracol.

“Pensamos que él quería entregarse porque remaba muy tranquilo. El le daba hacia el muelle de la Policía, se bajó del bote, como que nadie le puso atención y se fue más para abajo. A los minutos hubo una ráfaga, pero no sabemos si fue él o los militares porque no se veía nada. Ya después vimos que él subía, pero lento, no como si estuviera huyendo”, contó este testigo.